«‎Сокращает жизнь». От каких продуктов необходимо отказаться

Регулярное употребление колбасы сокращает жизнь, предупредил доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что это глубоко переработанные продукты мясной промышленности. По его словам, даже 100 г колбасы или ветчины с каждой последующей порцией могут повлиять на продолжительность жизни.

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«‎Все эти продукты, колбасы, ветчина и им подобные, к завтраку, к обеду являются глубоко переработанными продуктами мясной промышленности. И про них известно, что человек, злоупотребляя этими продуктами, употребляя их порциями даже по 100 г каждый день, с каждой последующей порцией немножко сокращает свою жизнь», — пояснил врач.

По его словам, это просто статистика. Он обратил внимание, что, если вовремя отказаться от такой продукции, можно восстановить ресурсы организма. Специалист отметил, что колбасы плохо влияют на микрофлору кишечника и способствуют развитию возрастных заболеваний, таких как атеросклероз или ишемическая болезнь.

«‎Все эти продукты обычно содержат избыток соли и массу добавок, о которых мы до конца не знаем, как они по итогу на нас подействуют. Самое простое — как минимум не злоупотреблять ими, не есть колбасу порциями. Маленький кусочек, граммов 20, не каждый день, если уж тебе без нее никак», — заключил Гинзбург.

Диетолог ранее рассказал, что влияние так называемого мясного клея на развитие онкологии не подтверждено. Гинзбург отметил, что под этим довольно страшным названием скрывается фермент, который помогает создать некую спайку в продуктах животных и растительных белков.