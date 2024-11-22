Сомнологи рассказали, что такое «хронотип» и почему он так важен

В мире все подчиняется биологическим ритмам. Важнейший для человека – циркадианный ритм – влияет на периоды сна и бодрствования. Есть четкие различия во времени сна, подъема и периода наиболее активного бодрствования у разных людей. На этих различиях основано понятие «хронотип» – типичный для каждого человека характер суточной активности.

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Более подробно о понятии «хронотип», а также о «совах» и «жаворонках» редакции RuNews24.ru рассказала Ирина Завалко, невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep.

«Совы» и «жаворонки» существуют

Эксперт сообщила, что ученые проверяли у разных типов людей циркадианную (суточную) ритмичность клеток кожи. Оказалось, что у жаворонков период активности клеток кожи немного короче, чем у сов. Это закладывается на генетическом уровне. Получается, что внутренние часы у людей идут с разным периодом. У сов сутки равны 24,6 часа, а у жаворонков - 23,8. Когда проходят 24 астрономических часа, совы еще немного «не догуляли», а жаворонки уже устали и хотят спать.

Помимо «сов» и «жаворонков» существуют «голуби». Они составляют больше 50% всех людей. Хорошо себя чувствуют, проснувшись и в 6 утра, и в 10. Голуби бодры почти весь день, хотя период максимальной активности у них наступает около 15 часов.

«Еще на хронотип влияют возраст и внешняя среда (географическое положение и социальные факторы)», – добавила Завалко.

Хронотипов гораздо больше

Собеседница издания поделилась информацией, что научные исследования подтверждают существование не только привычных нам «сов» и «жаворонков». В 2020 году российский хронобиолог Аркадий Путилов вместе с коллегами из МИ РУДН в ходе исследования ритмов жизней разных людей обнаружил 6 вариантов хронотипов: утренний, вечерний, активный только днем, дневной сонный (а утром и вечером активный), низкоактивный и высокоактивный в течение всего дня.