Биолог рассказал, есть ли польза от растительных видов молока

Овсяное молоко полезно для сердечно-сосудистой системы, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Тем временем миндальное молоко богато витамином Е и антиоксидантами, а соевый напиток содержит растительный белок, который может быть неплохой альтернативой животному, поделилась эксперт.

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«Овсяное молоко содержит бета-глюкан, полезный для сердечно-сосудистой системы. Миндальное богато витамином Е и антиоксидантами. Соевое содержит растительный белок, являющийся хорошей альтернативой животному белку, но в нем есть фитоэстрогены, которые могут воздействовать на гормональный фон», — пояснила биолог.

Рисовое и кокосовое молоко содержат намного меньше белка и не могут удовлетворить потребности организма, особенно детей и спортсменов, предупредила Лялина. Биолог уточнила, что растительное молоко не содержит лактозу и казеин, поэтому редко вызывает аллергические реакции. Небольшое количество насыщенных жиров в таких напитках полезно для здоровья сердца и сосудов, отметила эксперт.

«В растительном молоке обычно нет таких важных элементов, как витамин B12, кальций и витамин D, а производители обогащают свои продукты этими элементами не всегда в достаточном количестве. А дефицит кальция и витамина D способен негативно сказаться на состоянии костей», — заключила Лялина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, что противопоказаниями к употреблению творога могут быть аллергия на молочный белок, гастрит и заболевания почек. Она также отметила, что людям с ожирением или атеросклерозом стоит обратить внимание на количество данного продукта в рационе.