Врач назвал три самых вредных супа

Далеко не все супы являются полезными с точки зрения медицины. Нюансы раскрыл гастроэнтеролог Андрей Констанденков.

© unsplash

Так, например, привычная солянка содержит слишком много соли, жира и является достаточно калорийным блюдом. Порция супа с большим количеством копченостей, мяса, колбасы не только насыщает, но и дает большое количество насыщенных жиров и консервантов. По словам врача, это может навредить человеку с заболеваниями сердца и сосудов, нарушениями липидного обмена. Не лучшим образом блюдо сказывается на работе кишечника. Рацион, состоящий из большого количества жирной пищи, может вызывать запоры.

Кроме того, солянка отличается высоким содержанием химических соединений, которые содержатся в белке, - пуринов. Отсюда риски образования камней в почках.

Объяснил специалист, чем может навредить грибной суп. Есть мнение, что такое блюдо - легкое. По сравнению с той же солянкой. Однако оно сложное для усвоения организмом. В грибах содержится структурный полисахарид. Он практически не переваривается организмом человека из-за отсутствия нужных пищеварительных ферментов. Речь про хитин. Кроме того, в грибном супе есть картошка. Развариваясь, она приобретает высокий гликемический индекс и может повлиять на уровень сахара в крови.

Грибной суп противопоказан при гастритах, язве, воспалительных болезнях кишечника, панкреатите.

Также врач обратил внимание на гороховый суп, которой может вызвать повышенное газообразование, вздутие и дискомфорт в животе. При проблемах с работой кишечника от блюда лучше отказаться. Если и готовить такой суп, то лучше избегать копченых ребрышек и грудинки, - это источники насыщенных жиров. Гороховый суп на бульоне из курицы или индейки - более легкий вариант, посоветовал врач в беседе с "Доктором Питером".