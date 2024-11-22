Медик рассказал, какое колебание веса является нормой

Наш вес может меняться изо дня в день. На это может влиять множество факторов. Например, задержка воды в организме, гормоны, приём лекарств и пр.

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По словам Брэнди Джонс, дипломированной медсестры, ежедневные колебания веса могут составлять 0,9−1,8 кг в любую сторону. Имеет значение и время дня, когда вы взвешиваетесь. Обычно с утра весы показывают более низкие значения, поскольку наше тело теряет жидкость ночью через потоотделение и дыхание.

Играют определённую роль в суточных колебаниях массы тела приём пищи и пищеварение, удержание воды в организме, уровень физической активности, температура, гормональные изменения, стресс, сон, употребление алкоголя, болезни. Кроме того, мы склонны набирать вес в холодные месяцы, в праздники и выходные.

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