Что будет со здоровьем, если каждый день есть лимоны

В сезон простуд многие начинают чаще есть лимон. Однако увлекаться этим фруктом не стоит, предупреждают медики. Несмотря на неоспоримые полезные свойства, например, благодаря высокому содержанию витамина С, при чрезмерном употреблении лимон может нанести организму вред. Об этом порталу «Страсти» подробно рассказал врач-эндокринолог Евгений Белоусов.

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«Например, лимонная кислота повышает уровень кислотности в желудке, что может вызвать изжогу, раздражение желудка и даже привести к гастриту. Особенно чувствительным людям избыточное количество лимонного сока может принести больше вреда, чем пользы. Кроме того, у некоторых людей лимоны вызывают аллергические реакции, такие как зуд, крапивница или отеки, что делает их потребление нежелательным», — Евгений Белоусов.

Также лимон может навредить здоровью зубов. Из-за своей высокой кислотности лимонный сок постепенно разъедает эмаль, что приводит к повышенной чувствительности и даже к разрушению зубов.

«Людям с хроническими заболеваниями, такими как язвы желудка или болезни почек, особенно важно быть осторожными с лимонами, поскольку их кислота способна усугубить состояние. Также чрезмерное употребление может вызвать дискомфорт в горле, раздражая слизистые оболочки», — Евгений Белоусов.

По мнению врачей, достаточно добавить в свой рацион сок одного-двух лимонов в день, чтобы поддержать иммунитет и улучшить пищеварение без риска кислотного повреждения желудка и зубов.