Почему мы чувствуем себя лучше, когда просыпаемся без будильника

Большинство из нас чувствуют себя более отдохнувшими, когда просыпаются естественным образом, а не когда их будят. Но почему так происходит?

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Цикл нашего сна состоит из четырёх стадий. Одна из них — REM, то есть стадия быстрого движения глаз. Остальные — стадии non-REM. Когда мы засыпаем, то сначала входим в non-REM. Далее следуют две более глубокие стадии и наконец — примерно через 90 минут после погружения в сон — стадия быстрого движения глаз. Во время неё мы видим большую часть снов. Через несколько минут мы снова возвращаемся к стадии non-REM.

Большинство из нас каждую ночь проходит через четыре-шесть циклов медленного сна, который чередуется с быстрым. И чем дольше мы спим, тем больше эти циклы содержат медленного сна и больше быстрого.

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Когда мы утром просыпаемся самостоятельно, это обычно происходит к концу определённой стадии сна. Это похоже на то, что человек выходит из поезда на какой-либо станции. Однако когда нас кто-то или что-то будит, то мы словно выпрыгиваем из поезда между этими станциями. Поэтому важно по возможности всё-таки просыпаться естественным образом, говорит Бет Энн Малоу, профессор неврологии и педиатрии из Университета Вандербильта.