Названы две лучшие добавки для укрепления иммунитета

Многие из нас с приближением сезона гриппа и простуды начинают искать витамины и другие добавки для иммунитета. Но они могут оказаться пустой тратой денег, если вы уже придерживаетесь сбалансированного рациона.

© Ferra.ru

Севак Олмессекян, доктор фармацевтических наук, фармацевт в UCLA Health, отмечает: «Максимум, чего можно ожидать от различных добавок — это уменьшение продолжительности и/или тяжести симптомов простуды».

Научные исследования показывают, что укрепить иммунную систему могут две добавки: это цинк и витамин С.

© gpointstudio / Getty Images

Некоторые научные работы показывают, что приём витамина С до начала симптомов простуды может сократить время болезни. То же самое касается добавок цинка.

Поддерживают иммунную систему также витамин D (которого многим людям не хватает) и витамин Е. Последний можно получить из орехов, растительных масел, семян, зелёных листовых овощей, обогащённых злаков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.