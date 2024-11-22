Врачи назвали самый недооцененный овощ

Центры по контролю и профилактике заболеваний назвали кресс-салат самым богатым питательными веществами овощем. Особенно много в нём витаминов С и К.

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В кресс-салате содержится большое количество витаминов C, K, а также немного меньше витаминов A и B6. Особенно важен витамин К для женщин, поскольку он увеличивает плотность костей. Также этот овощ на 95% состоит из воды, а остальные 5% - клетчатка. Улучшают концентрацию и предотвращают развитие дегенерации жёлтого пятна в кресс-салате лютеин и зеаксантин.

© Ferra.ru

Кресс-салат можно добавлять во множество блюд. Например, в бутерброд, жаркое или суп.

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