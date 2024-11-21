Терапевт назвал опасность передозировки кофе

Передозировка кофеина приводит к слабости, упадку сил и сонливости, поделилась с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, этот тонизирующий напиток будет полезнее по утрам.

© unsplash

Врач отметила, что злоупотреблять кофе ни в коем случае не стоит.

«‎Этот напиток бодрит, ускоряет умственную работу. Но при передозировке кофе через какое-то время человек может почувствовать состояние упадка, слабость, потерю работоспособности, даже сонливость», — подчеркнула Чернышова.

Она добавила, что маленьким детям нельзя пить кофе из-за подвижности их нервной системы. Такие бодрящие напитки ребенок может употреблять только с пяти лет.

По утрам тонизирующим действием обладают также какао, матча, черный и зеленый чай. Травяные чаи, соки, морсы и компоты тоже хорошо справятся с этой задачей. А вот алкоголь по утрам лучше не употреблять, подытожила терапевт.

Ранее гинеколог Елена Близнюк рассказала, что девушкам, планирующим беременность, лучше отказаться от употребления кофе. Эксперт объяснила, что кофеин негативно влияет на активность маточных труб, меняет гормональный фон, препятствует овуляции и оплодотворению.