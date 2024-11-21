Инструктор объяснил, почему опасно долго стоять

Долго стоять на ногах вредно для здоровья, потому что из-за этого развивается застой крови в конечностях, объяснила инструктор по лечебной физкультуре Наталья Суворова в беседе с aif.ru. По ее словам, длительное стояние может привести даже к плоскостопию.

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«‎Из-за того что человек длительное время стоит вертикально, например во время работы, начинает образовываться застой крови в конечностях. Увеличивается нагрузка на вены, а это путь к чувству сильной усталости и появлению тяжести в ногах. Начинает страдать опорно-двигательная система, отражается стояние и на стопах, из-за этого даже может образоваться плоскостопие», — подчеркнула инструктор.

Она добавила, что человек, которому приходится подолгу стоять на ногах, может страдать от пяточной шпоры и плантарного фасциита, а также от высокой нагрузки на голеностоп и колени, которая приводит к появлению артроза и остеоартроза и проблемам со скелетно-мышечным аппаратом. Длительное стояние вызывает также сильную усталость по причине перенапряжения мышц.

К тому же застой крови, вызванный долгим стоянием, может быть причиной развития заболеваний сердца, подытожила Суворова.

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