Врач дал оценку ставшему трендом дубайскому шоколаду

Летом 2024 года в рейтинг популярных сладостей стремительно ворвался дубайский шоколад. Соцсети заполнили ролики блогеров, которые его пробуют, говоря об особых вкусовых качествах. «Секрет» дубайского шоколада – в начинке из фисташкой пасты и теста катаифи. Хрустящая ярко-зеленая масса в корпусе из молочного шоколада – не только интересно выглядит, но и отличается особым вкусом. Но как этот десерт оценить с точки зрения пользы или вреда для здоровья? Ответила эксперт.

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Дубайский шоколад уже в течение полугода не теряет популярности: кто-то еще только решается его попробовать из интереса, другие называют его самым вкусным лакомством и едят постоянно. Ставший хитом продукт обсуждают на всех площадках: среди многих отзывов можно встретить мнение, что этот продукт в больших количествах может навредить здоровью.

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан», говорит о том, что утверждения об опасности этого продукта – скорее преувеличение, однако излишне увлекаться этим шоколадом тоже не стоит. Как и в случае с любой другой сладостью: избыточное потребление может негативно сказаться на здоровье.

С помощью шоколада можно быстро утолить голод и получить удовольствие, связанное с выработкой дофамина. Но эти эффекты будут кратковременны – после всплеска энергии появится усталость и сонливость.

Молочный шоколад, из которого сделан корпус дубайского шоколада, менее полезен и более калориен, чем темный. Сахара в нем много, антиоксидантов мало. Небольшие порции вреда здоровью не нанесут, но увлечение таким калорийным десертом может привести к набору веса и сердечно-сосудистым рискам. У этого продукта слишком калорийна и начинка – жареное хрустящее тесто катаифи и ореховая паста из фисташек.

Людям, страдающим аллергией на орехи дубайский шоколад не подходит из-за присутствия в составе фисташковой пасты в большом количестве.