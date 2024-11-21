Профессор рассказал, почему спортсменам полезно пить огуречный рассол

У многих людей огуречный рассол ассоциируется с напитком против похмелья, однако он очень полезен и для спортсменов. Маюр Ранчордас — спортивный диетолог в Университете Шеффилд-Халлам — рассказал о преимуществах рассола.

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По его словам, напиток помогает бороться со спазмами, которыми страдают некоторые спортсмены. Он прекращает спазмы на 40% быстрее, чем питьевая вода.

«Рассольный сок содержит натрий, калий и уксус, и очевидным выводом будет то, что он заменяет натрий и соли, потерянные при занятиях спортом в жаркой и влажной среде, и таким образом предотвращает судороги».

Профессор объяснил, что огуречный рассол вызывает рефлекс во рту, который посылает сигнал в мозг остановить спазмы мышц.