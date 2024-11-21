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Дерматолог объяснила, опасно ли для здоровья волос ходить без шапки зимой

Врачи проинформировали о том, что прогулки без шапки в мороз могут привести к преждевременному старению кожи лица и выпадению волос. Свой комментарий по этому поводу дала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова. Об этом пишет Pravda.Ru

Дерматолог объяснил, вредно ли для здоровья волос ходить без шапки зимой
© Вести Подмосковья

Эксперт считает, что хождение зимой без шапки не означает, что человек останется без волос. Однако длительное переохлаждение действительно вредно для кожи, поскольку это приводит к спазму сосудов как на поверхности кожи, так и на волосистой части головы. В итоге ухудшается питание волосяных фолликулов, что может замедлить рост волос, вызвать их выпадение и уменьшить густоту, если переохлаждение будет частым. Но это не может привести к полному облысению, хотя качество волос ухудшится.

«Но шапку нужно носить даже не с целью защитить от холода волосы, а с целью предотвратить различные невриты лицевого нерва. Потому что лицевой нерв, тройничный нерв, это невриты, которые развиваются от переохлаждения. Вот это более опасная вещь, которая очень тяжело поддается лечению, между прочим», – отметила трихолог.
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