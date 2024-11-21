Дерматолог объяснил, вредно ли для здоровья волос ходить без шапки зимой

Врачи проинформировали о том, что прогулки без шапки в мороз могут привести к преждевременному старению кожи лица и выпадению волос. Свой комментарий по этому поводу дала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова. Об этом пишет Pravda.Ru.

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Эксперт считает, что хождение зимой без шапки не означает, что человек останется без волос. Однако длительное переохлаждение действительно вредно для кожи, поскольку это приводит к спазму сосудов как на поверхности кожи, так и на волосистой части головы. В итоге ухудшается питание волосяных фолликулов, что может замедлить рост волос, вызвать их выпадение и уменьшить густоту, если переохлаждение будет частым. Но это не может привести к полному облысению, хотя качество волос ухудшится.