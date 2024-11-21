Дерматолог объяснил, вредно ли для здоровья волос ходить без шапки зимой

Дерматолог объяснила, опасно ли для здоровья волос ходить без шапки зимой
Врачи проинформировали о том, что прогулки без шапки в мороз могут привести к преждевременному старению кожи лица и выпадению волос. Свой комментарий по этому поводу дала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова. Об этом пишет Pravda.Ru.
Эксперт считает, что хождение зимой без шапки не означает, что человек останется без волос. Однако длительное переохлаждение действительно вредно для кожи, поскольку это приводит к спазму сосудов как на поверхности кожи, так и на волосистой части головы. В итоге ухудшается питание волосяных фолликулов, что может замедлить рост волос, вызвать их выпадение и уменьшить густоту, если переохлаждение будет частым. Но это не может привести к полному облысению, хотя качество волос ухудшится.
«Но шапку нужно носить даже не с целью защитить от холода волосы, а с целью предотвратить различные невриты лицевого нерва. Потому что лицевой нерв, тройничный нерв, это невриты, которые развиваются от переохлаждения. Вот это более опасная вещь, которая очень тяжело поддается лечению, между прочим», – отметила трихолог.