Диетолог развеял миф о влиянии «мясного клея» на развитие онкологии

Влияние так называемого мясного клея на развитие онкологии не подтверждено, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что под этим довольно страшным названием скрывается фермент, который помогает создать некую спайку в продуктах животных и растительных белков. По его словам, из сырья не самого высокого качества создают структуру более полезного продукта.

© РИА Новости

«Влияние данной добавки на развитие кишечных заболеваний, онкологических и так далее не подтверждено соответствующими исследованиями. Люди любят об этом писать, ставить всех на уши», — пояснил Гинзбург.

Диетолог отметил, что такой «клей» может встречаться и в молочной продукции. По его словам, эта добавка также позволяет сократить время производства продукта и увеличить количество сырья. Врач обратил внимание, что в России и в Таможенном союзе ЕАЭС данная добавка запрещена, так как пока неизвестно, может ли она нанести вред организму.

«Определить присутствие этой добавки в пище не удастся никак. Особого вреда от нее ждать не приходится, потому что в мире она применяется и серьезных проблем не возникает. Но закон есть закон. Если в нашей стране ее применять нельзя, то это надо пресекать», — добавил диетолог.

Россельхознадзор ранее нашел в российских сосисках опасный для здоровья и запрещенный фермент — «мясной клей». Всего фермент нашли в продукции четырех производителей.

Роскачество также сообщило, что около 80% меда на российском рынке оказалось подделкой. Эксперты проанализировали 21 торговую марку из разных регионов России, обязательным стандартам соответствовали четыре бренда.