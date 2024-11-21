Диетолог рассказал о вреде бесхлебной диеты

Отказ от хлеба может привести к увеличению массы тела, поскольку хлеб является источником пищевых волокон и способствует более длительному ощущению сытости. Об этом рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

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По словам Денисовой, если съесть тарелку супа с хлебом, меньше вероятность, что после обеда сразу потянет на сладкое. Однако речь идет о ржаном, цельнозерновом или отрубном хлебе. В белых пышных булочках пищевых волокон почти нет, отметила диетолог.

Другими возможными последствиями отказа от хлеба Денисова, которую цитирует aif.ru, назвала пониженную работоспособность, раздражительность, мышечную слабость.

«Ржаной хлеб - источник витамина В1. Когда его не хватает, нервная система работает хуже. Также хлеб содержит витамин РР (ниацин), который необходим для мозга, витамин В2, его нехватка сказывается на зрении», — пояснила Наталья Денисова, добавив, что в хлебе также есть витамин В9 (фолиевая кислота), который влияет на нервную систему, на обновление клеток организма и, как следствие, - на общий уровень энергии.

Кроме того, у тех, кто отказывается от хлеба, может хуже работать кишечник. Тогда как содержащиеся в хлебе пищевые волокна стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта, способствуют выведению из организма избытка жира и других вредных веществ.

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