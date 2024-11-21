Офтальмолог предупредил, как правильно носить линзы

С каждым годом количество пациентов с офтальмологическими заболеваниями растет. Продолжительное время для коррекции зрения люди пользовались только очками, но в наше время больше распространены контактные линзы. В связи с этим возникает множество вопросов. Почему не рекомендуется носить линзы во время ОРВИ? Можно ли с ними купаться в водоемах?

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Подробнее об этом RuNews24.ru рассказала врач Айгуль Отхозория, врач-офтальмолог клиники 3Z.

Почему не рекомендуется носить линзы во время ОРВИ?

Носить контактные линзы во время простудных заболеваний не рекомендуется. При ОРВИ могут произойти пересыхание слизистой, отечность, а риск развития вирусных заболеваний органа зрения возрастает в разы из-за ослабленного иммунитета.

Можно ли купаться с линзами в водоемах?

И в соленой, и в пресной воде есть много микроорганизмов, и продукты их жизнедеятельности могут негативно сказываться на органе зрения. Некоторые из них могут попасть под контактную линзу, и это может привести к конъюнктивиту и кератиту.

Помимо этого, попавший в глаза песок может повредить и глаз, и линзу. Если же такое произошло, рекомендуется извлечь линзу и заменить ее на новую. При повреждении глаза рекомендуется обратиться к специалисту.

Какие правила рекомендуется соблюдать ежедневно при использовании линз?

Важно внедрить некоторые правила при ношении линз:

Мыть руки перед взаимодействием с линзами;

Промывать линзы раствором перед хранением в контейнере;

После каждого ношения использовать для контейнера свежий специальный раствор. Использовать старый повторно не рекомендуется из-за размножения вредоносных микроорганизмов;

Соблюдать указанные на упаковке сроки ношения линз;

Не рекомендуется спать в обычных линзах. Это может привести к сухости, а в последствии, возможно, и к инфекционным заболеваниям.

Что делать при различных «неприятностях» с линзой?

Линза порвалась. В таком случае ее придется только выкинуть. Порванная линза может повредить роговицу, что может привести к различным негативным последствиям для зрения.

В таком случае ее придется только выкинуть. Порванная линза может повредить роговицу, что может привести к различным негативным последствиям для зрения. Линза слиплась. Расправить линзу достаточно просто с помощью погружения в раствор. Если способ не помог, то расправьте линзу подушечками пальцев. Ногти могут порвать ее.

Расправить линзу достаточно просто с помощью погружения в раствор. Если способ не помог, то расправьте линзу подушечками пальцев. Ногти могут порвать ее. Линза упала. После падения на любую поверхность очистите линзу струей раствора. Далее поместите ее в контейнер. После процедуры поменяйте раствор. Только так она полностью станет чистой.