Специалисты рассказали, как ходьба влияет на скорость мышления

Длительные рабочие дни и отсутствие физической активности снижают концентрацию и ухудшают когнитивные функции. Однако простой способ поддержать здоровье мозга — это ходьба, считают основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.

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Одним из ключевых эффектов ходьбы является улучшение кровообращения. Во время движения кровь активнее насыщает мозг кислородом и питательными веществами, что стимулирует работу нейронов и способствует укреплению гиппокампа — зоны мозга, ответственной за обработку и хранение информации. Это помогает улучшить память и внимание.

Прогулки также являются эффективным способом борьбы со стрессом. Физическая активность снижает уровень кортизола и повышает выработку эндорфинов, что улучшает настроение, снижает напряжение и способствует перезагрузке ума. Даже короткая прогулка помогает восстановить силы и взглянуть на задачи свежим взглядом.

Кроме того, ходьба стимулирует когнитивные процессы за счёт активации нейропластичности — способности мозга адаптироваться и обучаться. Исследования показывают, что физическая активность ускоряет обработку информации и помогает находить нестандартные решения. Это особенно полезно для профессий, связанных с креативностью и быстрым анализом.

Эксперты подчёркивают, что прогулки легко вписать в повседневную жизнь. Для них не требуется специальное оборудование, а 15–20 минут в день достаточно, чтобы заметно улучшить умственную работоспособность. Регулярная ходьба помогает снизить усталость, увеличить производительность и поддерживать высокий уровень концентрации, резюмировали Роман Прилипко и Константин Южный РИАМО.

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