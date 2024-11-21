Сомнолог объяснил, как вставать рано утром без трудностей

Ирина Завалко, невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep специально для RuNews24.ru дала четкую инструкцию о том, как начать легко рано вставать по утрам.

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«Для начала подумайте, точно ли вам нужно рано вставать. Ведь чтобы раньше вставать, нужно и раньше ложиться. И для этого нужна сильная мотивация. И первое, что нужно сделать, это начать просыпаться в то самое раннее время, когда вы хотите просыпаться. И делать это 7 дней в неделю. Если вы просыпаетесь рано только в будни, а по выходным отсыпаетесь, это сдвигает биологические ритмы, и регулярно вставать рано будет трудно», — подчеркнула Ирина Завалко.

Как начать вставать рано: инструкция

Найдите мотивацию. Что приятного я могу сделать для себя, когда проснусь? Успею на тренировку перед работой, зайду в кофейню за круассанами к завтраку, посижу в тишине с чашечкой кофе, пока вся семья не проснулась или любой ваш вариант. Поставьте будильник на нужное вам раннее время. Проснувшись, проведите время максимально активно: зарядка (или хотя бы суставная гимнастика), душ, прогулка. Утром важно, как можно быстрее попасть на солнечный свет. Удобный вариант для серых городских будней – световой будильник или лампа/очки для фототерапии (яркость очков - 3000 люкс, лампы - 10 000 люкс). Благодаря постепенному нарастанию яркости человек сначала переходит в более поверхностные стадии сна, а потом просыпается. Если это не противоречит диете или состоянию здоровья человека, можно добавить что-нибудь сладкое на завтрак и выпить чай или кофе. Желательно завтракать в течение первого часа после пробуждения. Завтрак ускорит обмен веществ, обеспечит вас питательными веществами и энергией. Вечером за час до сна выключайте все гаджеты (или хотя бы измените настройки на мобильных устройствах, чтобы они не излучали голубой свет), яркий верхний свет, проведите время спокойно. И ложитесь спать только когда появится сонливость. Придерживайтесь одного и того же времени отхода ко сну и пробуждения и в будни, и в выходные, чтобы организм захотел спать в то время, когда нужно заснуть, чтобы выспаться. Ежедневный продуманный и постоянный распорядок (приемов пищи, физических упражнений и др.) также поможет стабильному ходу ваших биологических часов и улучшит самочувствие.