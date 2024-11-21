Тренер рассказал, как долго должны длиться силовые тренировки для похудения

С помощью силовых упражнений можно тоже сжечь жир, говорит Ронни Гарсия, тренер из Blink Fitness. Но для этого важно учитывать их продолжительность.

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Силовые тренировки, если вы хотите похудеть, должны длиться от 30 до 60 минут. Тренер Гарсия объясняет: такие тренировки увеличивают мышечную массу и повышают скорость обмена веществ в состоянии покоя. И чем больше времени вы тратите на укрепление основных групп мышц, тем больше жира сжигаете.

© Ferra.ru

Важно также не перегружать тело. Эксперт предупредил, что продолжительность силовых тренировок более 60 минут повышает риск травм из-за усталости.

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