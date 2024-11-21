Лучшие физические упражнения для людей с сердечной недостаточностью

Мелисса Трейси, доктор медицины, кардиолог и специалист по кардиореабилитации в Медицинском центре Университета Раша, дала несколько советов по фитнесу для тех, кто страдает сердечной недостаточностью.

Даже при сердечной недостаточности можно заниматься спортом. Одно исследование показало, что у пациентов с сердечной недостаточностью, которые оставались физически активными, снизилось количество госпитализаций и повторных госпитализаций, улучшилось качество жизни. Ещё больше улучшений было у тех, кто занимался спортом под наблюдением специалиста. Также исследование продемонстрировало, что физические упражнения не вредят даже людям с ишемической кардиомиопатией и фракцией выброса 25% и менее.

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Наиболее эффективны для пациентов с сердечной недостаточностью такие виды активности, как быстрая ходьба, желательно с тростью, лёгкий бег трусцой после ходьбы, езда на велосипеде по ровной дороге, плавание, водная аэробика, традиционные китайские упражнения (тайцзи, бадуаньцзинь, люцзыцзюэ и уциньси), упражнения на стуле с отягощениями или без них.

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