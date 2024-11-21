Диетолог назвала лучшие специи для ускорения метаболизма

Скорость обмена веществ зависит от нескольких факторов. Среди них, например, возраст, пол, уровень активности, сопутствующие заболевания и многое другое. Вот какие специи нужно добавлять в блюда, чтобы сжигать больше калорий в течение дня.

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Перец чили. Капсаицин — основное соединение в этом перце — обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также он может влиять на обмен веществ. Исследования показывают, что это вещество может увеличивать расход энергии и сжигание жира.

Корица. На метаболизм влияет в ней альдегид. Было доказано, что коричный альдегид увеличивает расход калорий и термогенез (в ходе этого процесса сахар в крови и жирные кислоты расщепляются для поддержания температуры тела). Один обзор 12 исследований показал, что приём добавок корицы в дозах 2 г и более в сутки в течение как минимум 12 недель сильно уменьшает жировую массу, окружность талии, индекс массы тела, массу тела. Добавление корицы также снижает уровень липидов в крови, приводит в норму уровень сахара в крови.

Имбирь. При регулярном его употреблении снижается аппетит, усиливается термогенез, подавляется всасывание жира в пищеварительном тракте. Как показывают некоторые исследования, некоторые соединения, содержащиеся в имбире, способствуют похудению.

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Куркума. Научно доказано, что куркумин увеличивает расход энергии и подавляет адипогенез (формирование жировых клеток). Приём добавок с этим веществом может улучшить обмен веществ, поскольку приводит к ускорению потери веса, снижению количества жира в организме.

Тмин. Некоторые исследования демонстрируют, что он снижает аппетит и усиливает сжигание жира.

Шафран. В ходе одного исследования выяснилось, что группа, которая принимала шафран в сочетании с аэробными тренировками, потеряла больше веса и жира, имела гораздо более низкие показатели сахара в крови и вредного холестерина, чем люди, у которых были аэробные упражнения и плацебо. Также у женщин, которые сочетали добавки шафрана со спортом, значительно повысился уровень гормона иризина. Он важен для регулирования расхода энергии, уровня сахара в крови, инсулина.

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