Чем опасна привычка постоянно есть перед сном

Постоянный прием пищи перед сном чреват повышенным давлением и риском развития сахарного диабета второго типа, рассказал NEWS.ru старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов. Он отметил, что ужинать лучше минимум за четыре часа до сна.

Последний прием еды должен быть не менее чем за четыре часа до сна. Ночью организм отдыхает, замедляются все процессы, особенно пищеварение. Поздний прием пищи приводит к изменениям артериального давления, включая повышение, меняет микрофлору кишечника и повышает риск развития сахарного диабета второго типа, — добавил Степанов.

Собеседник подчеркнул, что перед сном полезно совершить небольшую прогулку на свежем воздухе. По его словам, перед сном вредно пить крепкий чай, кофе, а также есть шоколад, так как данные продукты возбуждают нервную систему.

Ранее диетолог Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России Софья Елиашевич рассказала, что употребление переработанных мясных продуктов, таких как сосиски и колбасы, сокращает жизнь в три раза. Такая еда несет серьезные риски для здоровья.

До этого диетолог Елена Соломатина заявила, что сладости, мучное и пиво сокращают годы жизни. От частого употребления этих продуктов развивается атеросклероз, отметила специалист.