Гинеколог: кофе меняет гормональный фон женщин, мешая забеременеть

Девушкам, планирующим беременность, лучше отказаться от употребления кофе, рассказала NEWS.ru ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк. Эксперт объяснила, что кофеин негативно влияет на активность маточных труб, меняет гормональный фон, препятствует овуляции и оплодотворению.

Планируя зачатие, откажитесь от кофе, так как кофеин сбивает гормональный фон женщины, пагубно влияет на работу маточных труб, мешает нормальной овуляции и затрудняет оплодотворение. Кроме того, данное вещество снижает тонус фaллoпиевых труб, через которые яйцеклетка попадает из яичников в матку. При недостаточном сокращении мышц маточных труб яйцеклетка не может передвигаться, — добавила Близнюк.

По ее словам, если каждый день пить больше четырех чашек кофе, то зачатие окажется под вопросом. Близнюк напомнила, что нужно отказаться от любых кофеиносодержащих продуктов, включая черный чай и шоколад.

Временно откажитесь от черного чая и шоколада. Кроме того, не налегайте на молочные обезжиренные продукты, поскольку такая диета приводит к ановуляции. Оплодотворение в этом случае невозможно. Ограничьте продукты, способствующие фоновому воспалению: мучное, сладости, красное мясо, сладкую газировку, — подытожила Близнюк.

Гинеколог Ольга Луценко ранее заявила, что лучше становиться родителем вовремя и по законам природы. Она отметила, что пациентки, которые откладывают «репродуктивные планы», рожают только одного ребенка и это никак не способствует повышению демографии.