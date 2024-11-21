Какая поза во время сна может привести к растяжению мышц спины

Физиотерапевт назвал позу во время сна, которая может привести к растяжению мышц спины
Существуют распространённые позы сна, которые могут создавать ненужную нагрузку на позвоночник. Об этом предупредил физиотерапевт Сэмми Марго.
Когда дело доходит до сна, мы обычно принимаем одну из четырёх основных поз: на правом боку, на левом боку, на спине или на животе. В то время как некоторые люди предпочитают придерживаться одной позы в течение ночи, другие могут часто их менять.
Эксперт рекомендует сохранять «золотую середину»: голова и шея должны находиться на одной линии с позвоночником, чтобы избежать лишнего напряжения и обеспечить хорошую поддержку.
Сэмми Марго подчеркнул, что особенно вреден сон на животе. В этой позе люди часто либо опускают руки по бокам, либо обнимают подушку, что приводит к сильному повороту головы в сторону. Это может вызвать асимметричное напряжение в шее.
Также физиотерапевт предостерёг от ошибок при сне на спине. Важно не вытягивать ноги слишком прямо, так как это может привести к изгибу спины и, как следствие, вызвать напряжение в пояснице.
Если у вас уже есть проблемы со спиной, эксперт рекомендует обратить внимание на матрасы с эффектом памяти. Они повторяют контуры тела, уменьшая давление на чувствительные зоны и помогая снизить боль и дискомфорт.