Какая поза во время сна может привести к растяжению мышц спины

Существуют распространённые позы сна, которые могут создавать ненужную нагрузку на позвоночник. Об этом предупредил физиотерапевт Сэмми Марго.

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Когда дело доходит до сна, мы обычно принимаем одну из четырёх основных поз: на правом боку, на левом боку, на спине или на животе. В то время как некоторые люди предпочитают придерживаться одной позы в течение ночи, другие могут часто их менять.

Эксперт рекомендует сохранять «золотую середину»: голова и шея должны находиться на одной линии с позвоночником, чтобы избежать лишнего напряжения и обеспечить хорошую поддержку.

Сэмми Марго подчеркнул, что особенно вреден сон на животе. В этой позе люди часто либо опускают руки по бокам, либо обнимают подушку, что приводит к сильному повороту головы в сторону. Это может вызвать асимметричное напряжение в шее.

Также физиотерапевт предостерёг от ошибок при сне на спине. Важно не вытягивать ноги слишком прямо, так как это может привести к изгибу спины и, как следствие, вызвать напряжение в пояснице.

Если у вас уже есть проблемы со спиной, эксперт рекомендует обратить внимание на матрасы с эффектом памяти. Они повторяют контуры тела, уменьшая давление на чувствительные зоны и помогая снизить боль и дискомфорт.