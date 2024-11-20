Кардиолог рассказал, что снижает риск заболеваний сердца

Домашние питомцы профилактируют появление физических и ментальных заболеваний у человека, сказал НСН врач-кардиолог Станислав Максименко.

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При общении с домашними питомцами у человека вырабатывается окситоцин, что положительно влияет на эмоциональное состояние, сказал НСН кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Станислав Максименко.

«Кошки и собаки — самые популярные домашние животные. Они живут у 56% семей в России, говорят данные Всероссийской переписи домашних животных, которую провел Центр изучения питания и благополучия животных. Научно доказано, что при контакте именно с этими животными у человека в больших количествах выделяется окситоцин — как и при общении с любимыми людьми. Этот гормон способствует снижению уровня стресса, тревоги и страха. Взаимодействие с животными, будь то простая игра или ласка, способствует расслаблению и успокаивает нервную систему», — сказал собеседник НСН.

По его словам, благоприятное воздействие питомцев на физическое здоровье владельца подтверждается медицинскими исследованиями.

«Чешские ученые провели исследование, в котором приняли участие более 1 700 человек со здоровой сердечно-сосудистой системой. По его результатам, у владельцев домашних животных риск заболеваний сердца и сосудов оказался значительно ниже, чем у тех, кто не имеет питомца. Например, исследователи подчеркивают, что наличие собаки снижает риск сердечного приступа, исключая провоцирующие факторы: социальную изоляцию и регулярный стресс. Все благодаря тому, что хозяева собак регулярно бывают на свежем воздухе, ведь выводить питомца на улицу нужно каждый день. Как известно, физическая активность нормализует артериальное давление, снижает уровень сахара в крови, а также позитивно влияет на психологическое состояние человека. Если же дома живет кошка, то с ней тоже не заскучаешь: животному в квартире необходимы игры, досуг и тщательный уход. Все эти активности можно приравнять к полноценной зарядке. А вот однозначно утверждать, что животные именно защищают человека от болезней, нельзя. Но то, что наши любимцы профилактируют появление физических и ментальных заболеваний, не подлежит сомнениям», — рассказал эксперт.

Он также развеял миф об ограничениях времени для общего досуга с питомцем и объяснил, какое влияние на образ жизни оказывает схожесть характеров хозяина и животного:

«Четких рекомендаций по количеству времени, которое нужно проводить с домашними питомцами, нет. Основную роль здесь играет образ жизни самого хозяина, ведь стоит понимать, что любая физическая активность, хоть и требует усилий и времени, позитивно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Если человек активный сам по себе, и собаку он взял подвижную, то, скорее всего, она будет с удовольствием выходить с ним на пробежки. В данном случае важно, чтобы темперамент и характер питомца подходили хозяину», — заключил Максименко.

Ранее Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в эфире НСН рассказал, что его кошки помогают ему поправить здоровье.