Как организовать питание после курса антибиотиков?

Больше всего от приема антибиотиков страдает печень и микробиота кишечника. Поэтому диета играет важную роль в восстановлении функций этих органов. Как именно организовать свое питание в реабилитационный период, рассказала врач.

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Терапевт Мария Пачковская дала рекомендации по режиму питания для пациентов, которые вынуждены были принимать антибиотики для лечения болезни.

Необходимо организовать режим питания: основные приемы пищи – 3 раза в день, дополнительные – 2 раза. Желательно кушать в одно и то же время.

На завтрак подойдут цельнозерновые каши, яйца, сваренные вкрутую, или нежирный омлет, пшеничный хлеб.

На обед и ужин можно готовить термически обработанные овощи, мясо и рыбу. Дважды в неделю можно есть макароны – но только твердых сортов.

Последний приём пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа до сна, первый – не позднее 8 часов утра. Нужно стараться не есть на бегу, а делать это за столом. Сохранять прямое положение тела, сидеть ровно, после еды сразу не ложиться.

От чего следует отказаться в этот период? Стараться не употреблять быстрые углеводы (конфеты, печенье, торты, мороженое, булочки, пиццу), чтобы не поддерживать бродильную микрофлору. Исключить следует колбасы, копчености, жирное, жареное, консервы, пельмени, жирные сорта мяса, соки, кофе, крепкий чай. Также не рекомендуется в период восстановления есть кислые фрукты (апельсины, мандарины), ягоды, цельное молоко.

«После восстановления с помощью организации правильного режима питания врач-гастроэнтеролог может принять решение о назначении пробиотиков для дальнейшей нормализации микрофлоры. Но нужно понимать – без диеты препараты будут бесполезны».

При возникновении симптомов – боли, тошноты, вздутия, расстройствах кишечника, необходима консультация гастроэнтеролога.