Диетолог объяснил, как вода влияет на наш организм

Оказалось, что запивать пищу бывает полезно, а лимон с водой может навредить худеющим и людям с некоторыми заболеваниями.

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Известный диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии", автор медицинских работ и научно-популярных книг Юлия Чехонина в интервью журналисту ИА sovainfo.ru поделилась лайфхаками и рекомендациями по питьевому режиму.

Холодная, теплая, горячая

Много информации на просторах интернета о том, что для регуляции массы тела нужно пить воду натощак. Но советы разнятся - кто-то говорит о теплой и даже горячей воде, кто-то, наоборот, рекомендует холодную и с лимоном. Как правильно?

«‎Таких рекомендаций сейчас существует очень много, и, в принципе, каждая из них имеет право на существование. Но все зависит от целей. По большому счету, не имеет значения, в какое время мы пьем воду, главное, чтобы организм получал достаточное количество жидкости в течение суток. Что касается рекомендаций выпивать стакан воды натощак. Конечно, первично восполнение жидкости, потому что за период 6-7-часового ночного голодания во время сна, за ночь мы теряем влагу. Выведение происходит не только через почки, а еще через кожу, при потоотделении, и через легкие, когда выдыхаем влажный воздух».

Врач объясняет, что стакан теплой воды с утра сработает на восполнение жидкости. Однако не всем такая рекомендация пойдет на пользу. Например, если у человека плохой аппетит, есть дефицит массы тела, то он может после такой процедуры не захотеть завтракать или поест меньше, чем ему нужно для получения необходимой энергии. В таких случаях лучше пить воду уже после завтрака, а перед ним ограничиться лишь несколькими глотками.

В то же время у воды есть и другие полезные свойства, которые пригодятся тем, кто страдает запорами. Холодная или комнатной температуры жидкость вызывает активное сокращение мускулатуры ЖКТ, что способствует опорожнению и желчного пузыря, и кишечника. Не обязательно это делать ежедневно, можно и через день, отмечает Юлия Чехонина.

«‎Что касается воды с лимоном, тут могут быть противопоказания, например, при обострении некоторых заболеваний органов пищеварения, допустим, гастрита, при эрозиях и язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки. В этих случаях не рекомендуются кислые блюда и напитки. Но в период ремиссии это допустимо».

Дополнительный стакан воды: утром или вечером?

А поможет ли вода тем, кто хочет похудеть?

«‎Вода создает дополнительное наполнение желудка, следовательно, мы сможем насытиться меньшим объемом пищи и получим меньше калорий. Единственное, с чем я не готова согласиться, что это нужно делать с утра. Потому что первый прием пищи очень важен для нас как источник энергии. Как правило, переедание, которым страдают люди с избыточной массой тела, происходит не в завтрак, а в течение дня и чаще - на ужин. Поэтому рекомендацию выпивать стакан воды перед приемом пищи лучше перенести на вечернее время».

Вода с лимоном - не помощник в похудении

Часто в соцсетях встречаются советы пить воду с лимоном для похудения. Правда, что это помогает?

«‎Вода с лимоном может произвести обратный эффект. Дело в том, что лимонный сок и его кисловатый вкус способны стимулировать секрецию пищеварительных ферментов и усиливать аппетит. С одной стороны, мы наполнение желудка создадим, чтобы насытиться меньшими порциями, но, с другой стороны, мы себе можем усилить аппетит. И тогда уже привычного переедания не избежать».

По словам врача, это лишний раз доказывает то, что рекомендаций великое множество, но подход в каждом случае должен быть индивидуальным и зависит от того, какую цель мы преследуем.

«‎Если мы хотим активировать функции кишечника с утра - выпиваем стакан воды комнатной температуры или прохладной. Если мы хотим просто восполнить объем потерянной за ночь жидкости, то мы можем пить между приемами пищи. Очень важно, чтобы завтрак не пострадал и был полноценным», - резюмирует диетолог.

Запивать еду = уменьшать калорийность

В детстве часто слышала, что запивать пищу вредно для желудка, лучше употреблять жидкость через полчаса после. Это правда?

«‎Запивать пищу можно. Для здорового человека эта рекомендация не представляет никакой опасности. Если мы хотим стать стройнее, то такой лайфхак поможет насытиться меньшей порцией и, как следствие, получить меньше калорий - вода поможет разбавить содержимое желудка, добавит объем, не увеличивая пищевую ценность, потому что она имеет нулевую калорийность».

Юлия Чехонина отмечает, что угрозы для пищеварения это не представляет.

«‎Была такая версия, что якобы вода "размывает" пищеварительные ферменты, но на самом деле это не так. Если бы мы могли так легко уменьшить концентрацию и активность пищеварительных ферментов, у нас были бы очень большие проблемы с пищеварением, либо не было бы вообще проблем с избыточной массой тела».

Диетолог подчеркивает: не рекомендуется запивать пищу, если человек хочет восстановить массу тела при ее дефиците, поскольку таким образом невозможно набрать нужную калорийность.

«‎Сейчас много говорят о том, как похудеть, но мало кто вспоминает о том, что есть и другая сторона вопроса. Есть люди, которые страдают дефицитом массы тела, им очень сложно набрать эти недостающие килограммы. И тут уже, кроме врача, диетолога, никто не поможет. Рекомендации есть больше, жирнее, калорийнее не будут работать, а могут даже навредить, спровоцировать расстройство пищеварения. В этом случае важно грамотно построить рацион, соблюдать разграничение питьевого и пищевого режимов».

Как рассчитать свою норму воды в день

Чаще всего встречается такая формула: 30 мл воды на килограмм текущего веса. Это актуально?

«‎Правильная рекомендация - 30-35 мл на килограмм нормальной массы тела. Если говорить в целом, очень усреднить, то верхняя граница нормальной массы тела для женщин - до 70 кг, для мужчин - до 90 кг. Получается, для женщин требуется около 2,1 литра в сутки. Но это не значит, что нужно выпить двухлитровую бутылку воды».

Диетолог поясняет, что, находясь в обычном пищевом режиме, с продуктами человек получает жидкость. И так в организм в составе обычной пищи поступает в течение дня от 600 до 800 мл - в зависимости еще и от количества овощей и фруктов в рационе.

А еще 400 мл - за счет внутренней (эндогенной) жидкости, которая образуется в процессе различных биохимических реакций - в результате окисления белков, жиров и углеводов.

Таким образом, человек имеет даже без дополнительного приема воды около 1-1,2 литра жидкости только при обычном режиме питания.

«‎И 2-2,5 литра - потребность организма в общей жидкости в течение суток. И из этого количества уже можно вычесть до 1,2 литра, потому что мы ее получим из еды, и часть образуется дополнительно в организме. И тогда у нас остается около полутра литров, которые мы должны получить из жидких блюд, напитков - не только из чистой воды. А обычной питьевой воды достаточно в количестве двух стаканов - около 500 мл».

При этом Юлия Чехонина уточнила, что при возникновении жажды ее лучше утолить чистой питьевой водой. Дополнительно следует ее пить при физических нагрузках и в жару.

Говорят, если запивать лекарства или витамины водой, то она в расчет нормы уже не идет, поскольку в ней растворяются препараты, микроэлементы. Так ли это?

«‎Наш организм H2O всегда выделит и отправит туда, где эти молекулы необходимы. Он прекрасно справится с разделением общей жидкости из напитка на определенные составляющие. Но все же лучше включить в питьевой режим отдельно чистую воду, можно минеральную - она является дополнительным источником минеральных веществ, которых может не хватать в обычном питании. Акцент следует делать на столовую и лечебно-столовую, а лечебные минеральные воды назначаются только врачом по показаниям».

Вода для красоты

Часто встречается информация о том, что если пить много воды, то можно избавиться от морщин. Действительно ли это своего рода панацея?

«‎Если морщины связаны с дефицитом жидкости, то какую-то положительную роль вода сможет в этом сыграть. Но все же таким универсальным и "волшебным" действием она не обладает - не нужно преувеличивать ее свойства».

Как понять, достаточно ли организму жидкости

Есть ли специальные анализы, чтобы узнать, хватает ли нам воды? Или, может, есть особые симптомы?

«‎Есть специальные анализаторы состава тела, которые показывают, сколько в организме воды, жира, мышц. Также есть анализ крови - коагулограмма. По нему можно определить показатель вязкости крови, и одной из причин повышения вязкости может являться недостаток жидкости. Но это больше косвенный показатель».

Врач отмечает, что на дефицит жидкости в организме в первую очередь указывает ощущение жажды. Это может сопровождаться сухостью слизистых оболочек, в том числе полости рта.

А если человек, наоборот, пьет слишком много воды, будет ли от этого вред?

«‎В этом случае он создает дополнительную нагрузку на почки. Это чревато задержкой жидкости в организме или, напротив, может усилиться ее выведение с дополнительной потерей полезных веществ - витаминов, минералов. Также повышенный объем циркулирующей в организме жидкости может привести к дополнительной нагрузке на сердце и сосуды и повышению артериального давления при артериальной гипертензии».

Юлия Чехонина подчеркнула, что не стоит заставлять себя пить через силу, организм сам напомнит о необходимости утоления жажды.

Редакционный опыт

Сотрудники Самарского областного вещательного агентства решили проиллюстрировать этот материал собственным опытом и две недели соблюдали питьевой режим.

Правда, эксперимент был поставлен до разговора с экспертом, поэтому придерживались "нормы" из интернета - 30 мл чистой воды на килограмм текущего веса. Юлия Чехонина подчеркивает, что 30-35 мл воды должно приходиться на 1 кг именно нормальной массы тела, то есть сначала нужно рассчитать - в норме вес, в избытке или в недостатке. Так, сначала следует вычислить для себя нормальную массу тела.

Заместитель директора Самарского областного вещательного агентства Илона Березий поделилась своими впечатлениями:

«‎Две недели я придерживалась питьевого режима. Все "по науке": 30 мл воды на каждый килограмм веса тела. Итого 1,8 л в сутки. Поначалу было просто непривычно, потому что ну не пью я столько жидкости в обычной жизни. Все время было ощущение, что внутри что-то булькает. В конце этих двух недель я уже считала дни, когда можно будет закончить эксперимент. По факту никакого положительного эффекта я не почувствовала. Ну, разве что на весах минус 1 килограмм, но, я считаю, это не стоит таких страданий».

Главный редактор ИА sovainfo.ru Ксения Морозова рассказала:

«‎Мои отношения с водой довольно натянутые. Свою норму выпиваю только в том случае, если поставила такую цель (то есть никогда, кроме времени эксперимента). Первый эффект от увеличения выпитого (что вполне логично) - мой кругозор в сфере уборных по дороге с работы домой существенно расширился. Да и в целом приходилось гораздо чаще отвлекаться от дел насущных. Второй эффект, который я заметила, - некоторое улучшение состояние кожи. Но происходило это точечно - локти, колени, стопы. То есть там, где она изначально грубее всего. Разгладившегося лица я, кстати, не наблюдала. Зато мешки под глазами по утрам - регулярно. Вывод сделала следующий: пить больше жидкости, конечно, нужно и важно, но не стоит увеличивать привычное потребление кратно. Лучше добавлять по стакану в день и прислушиваться к своим ощущениям. Ведь наши потребности могут существенно отличаться от нормы из общепринятой формулы».

Редактор ИА sovainfo.ru Анна Коротченкова отметила:

«‎Я уже привыкла пробовать различные режимы потребления пищи в рамках редакционных экспериментов и пришла к выводу, что единственный действенный вариант - правильное и рациональное питание, которое уже стало стилем жизни. Правда, с водой я была не так дружна. Всегда сложно вводить в свой распорядок новые привычки. Сначала отнеслась к затее с фанатизмом, помимо жидкости из пищи пила еще два литра бутилированной воды. Спустя дней 10 у меня улучшилось общее самочувствие, ушел примерно килограмм веса, а вот морщинки остались на месте. Постепенно перестала пить так много жидкости, оставила интуитивно около 900 мл. Это вошло в привычку, и теперь я действительно хочу пить. Раньше даже один стакан простой воды давался с трудом».

Ранее диетолог Юлия Чехонина помогла нам разобраться в вопросах пользы и вреда протеиновых батончиков, самой эффективной диеты и влияния алкоголя на организм. А также мы провели целое расследование на тему интервального голодания.