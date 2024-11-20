Пять самых популярных мифов о йоге

Йога — популярное занятие не только среди профессионалов этой сферы, но и среди любителей. Ведь заниматься ей можно в домашней обстановке, комфортно разнообразив свои будни. Однако важно понимать, что существует огромное количество мифов о техниках и йоге в целом.

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Миф 1: выполнять техники могут только профессионалы

Это совершенно не так. Йога бывает разной, как и позы в ней. Вам необязательно садиться на все 3 шпагата или заводить ноги за уши. Тренеры советуют начать с практик дыхания, а потом переходить к упражнениям по типу: поза горы, поза стула, поза дерева и другие.

Миф 2: йога — это только про физическую активность

И снова нет. Как упоминалось в прошлом мифе, важно также дыхание. И многие начинают «разминку» именно с него. Важен также настрой, психологическое и моральное состояние выполняющего. Не забывайте, что в йоге даже поют, например, те же самые мантры и к этому снова прибавляется техника дыхания.

Миф 3: заниматься йогой — исключительно женское занятие

Нельзя спорить с тем, что йога действительно больше популярна среди женщин, однако это не отменяет того, что ею могут заниматься и мужчины. Конечная цель занятий — это приведение своего физического и морального состояние в норму. А это интересно как женскому, так и мужскому полу. После занятий йогой многие представители сильного пола отмечают, что их самочувствие улучшилось, появилось больше сил и гармонии тела и разума.

Миф 4: с помощью йоги нельзя похудеть

На самом деле, те же самые кардио-упражнения будут и правда более эффективны для похудения, но это не отменяет того факта, что и йога обладает подобными свойствами. Тем более, что интенсивность и регулярность занятий можно подстраивать под себя. Эксперты по йоге отмечают, что техники укрепляют мышцы, подсушивают тело и избавляют от отечности.

Миф 5: для занятий йогой ничего не нужно, достаточно купить коврик

Скорее всего, вам будет некомфортно выполнять техники, имея в своем арсенале только коврик. И вот почему: йога — практика, которая должна выполнятся в комфортной обстановке, в подходящей удобной для вас одежде и с регулярным графиком занятий. Поэтому важно обзавестись не только ковриком, но и формой для йоги, желательно что-то из натуральных материалов, эта одежда не должна сковывать ваши движения. Также подберите плейлист с подходящей музыкой и бесшумное светлое пространство. Это все отразится на результате, вы достигнете максимальной эффективности в ваших занятиях.