Уролог развеял миф о проблемах с потенцией зимой

Российским мужчинам не грозит «зимний пенис» из-за теплой одежды и отопления в домах, поделился с LIFE.ru врач-уролог высшей категории Андрей Смерницкий. По его словам, утверждение о сложностях с потенцией и уменьшении полового члена из-за холодной погоды ошибочно.

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Уролог отметил, что морозы никак не влияют на размер полового члена — кровоснабжение органов не зависит от погоды на улице и остается постоянным в любом климате.

«Если у мужчины нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения проходимости сосудов, в том числе полового члена, то размеры не изменяются ни зимой, ни летом. Эректильная дисфункция — это неправда. Мы же не держим его постоянно в холоде, мы не находимся постоянно в холоде. Мы все равно в теплой одежде, с отоплением, в комфортных условиях жизни», — подчеркнул Смерницкий.

Он добавил, что статистика не фиксирует никаких сезонных изменений эрекции. Так, если бы в зимний период сокращалось количество зачатий, а летом — увеличивалось, отмечалась бы цикличность рождения детей, однако этого не случается.

Ранее сексолог Павел Фельдман рассказал, что половой акт, который длится менее двух минут, является поводом для тревоги у мужчин. Специалист подчеркнул, что также опасения должны вызывать проблемы с эрекцией, из-за которых мужчина не может осуществить полноценный половой акт.