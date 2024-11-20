Может ли бутилированная вода быть опасной для здоровья

Согласно исследованию китайских ученых, бутилированная вода может быть опасна для здоровья при неправильном хранении. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, так ли это и как выбрать безопасную.

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По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, бутилированная вода в России отвечает строгим стандартам качества.

«На питьевую бутилированную действует ГОСТ, который обязаны соблюдать производители. Вода не содержит вредных примесей и обладает определенной долей минерализации. Однако количество минеральных веществ в питьевой воде значительно меньше, чем в лечебной», — рассказал Гинзбург.

Эксперт отметил, что бутилированную воду можно пить ежедневно, потому что она отличается приятным вкусом и проходит тщательную проверку качества.

«Бутилированная вода не может быть опасной для здоровья, потому что она проходит строгий контроль качества по соблюдению ГОСТа. Производители обязаны пристально следить за пробами своей продукции и соблюдать правила хранения, чтобы не потерять репутацию у покупателей. Также вода из бутылок регулярно проходит необходимые проверки», — сообщил собеседник «ВМ».

Диетолог Ольга Редина объяснила, что пластиковые бутылки для воды изготавливают из полиэтилентерефталата. Под воздействием высоких температур возможно выделение вредных химических веществ в жидкость.

«Эти вещества могут попасть в воду и при употреблении ее человеком негативно повлиять на здоровье. Однако это происходит, только если нарушены условия хранения. Например, если бутилированная вода при хранении и транспортировке долгое время находилась под воздействием солнечных лучей», — сказала она.

Кроме того, некачественные пластиковые бутылки или нарушение технологии производства могут увеличить вероятность выделения вредных веществ, предупредила эксперт.

Специалист добавила, что в России строго следят за качеством бутилированной воды и ее упаковкой, поэтому вероятность покупки жидкости с вредными примесями минимальная.

Как показывают результаты исследований, микропластик можно найти практически во всех пищевых продуктах и напитках, включая овощи, рыбу, морепродукты, даже поваренную соль, сахар, мед, молоко, питьевую воду и напитки глубокой технологической переработки, такие как квас, вино, пиво.