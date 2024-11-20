Врач-нутрициолог назвал пять ошибок в питании, которые портят жизнь

Что, когда и почему именно этот продукт нужно сейчас съесть - эти вопросы решает каждый сам за себя или даже за всю семью. Но выстраивать свой и семейный рацион следует рационально, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем. Врач-биохимик, взрослый и детский нутрициолог, практикующий эндокринолог Анна Читанава рассказала о пяти фатальных ошибок в питании, которые нужно избегать.

Отказываться от жиров

Жиры — не зло. Они нужны и важны женскому, мужскому и детскому организму: влияют на образование половых гормонов - это красота, блеск волос, лоск кожи; важны для построения нервной ткани.

"Жиры нужны каждой клетке нашего организма, а особенно клеткам мозга и печени. Плюс, вместе с жирами мы получаем жирорастворимые витамины", — отмечает специалист.

Есть, когда нервничаешь

Люди привыкли заедать эмоции, праздновать что-то едой. Но приём пищи должен быть всегда в спокойном состоянии. Ведь когда мы спокойны, то у нас начинает преобладать парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, улучшается выделение пищеварительных соков, еда усваивается лучше.

Пить кофе вместо еды

Кофе с утра вместо завтрака или даже другого полноценного приема пищи хоть и подарит прилив сил и энергии, но вместе выработкой привычки будет медленно убивать здоровье, что может привести к обезвоживанию, вымыванию большого количества минералов, а также может способствовать тому, что человек не доедает, а вечером ест слишком много, переедает на ночь.

Фруктовые соки для детокса

Фруктовые соки имеют право на жизнь изредка. Если вы любите фруктовые соки, то они должны быть свежевыжатые и в идеале разбавленные еще дополнительно водой, чтобы не вызывать резкие скачки глюкозы.

"Лучше съесть цельный фрукт. А еще лучше сделать смузи, в котором будет какой-то фрукт, но будет еще дополнительно, например, горсть орехов, зелень, для того чтобы "забуферить" фруктозу из фрукта. Детокс проводить на фруктовых соках - это не про здоровье", — отмечает специалист.

Исключать без основания большие группы продуктов из питания

Если у вас нет явно выраженных негативных реакций на те или иные продукты, не находитесь на лечебном протоколе или на протоколе коррекции вашего состояния, то просто так большие категории продуктов исключать не стоит.