Диетолог: в имитированной икре нет никакой пользы для организма

Главный врач клиники «Риммарита», диетолог, врач превентивной интегративной медицины кандидат медицинских наук Римма Мойсенко заявила, что в имитированной икре нет никакой пользы для организма.

«В настоящей икре есть витамин А, витамин Е, омега-3 жирные кислоты и все антиоксиданты. Есть белок, в составе которого все незаменимые аминокислоты. А вот икра имитированная, к сожалению, похвастаться на сегодняшний день этим не может: там ни белка, ни аминокислот, ни витаминов А, Е, D», — сказала она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Мойсенко, в состав имитированной икры входит альгинат натрия. Это некий микс из икорного сока, красителей и большого количества соли.

«К сожалению, такая икра не обогащает витаминами и микроэлементами, которые есть в настоящей икре», — добавила эксперт.

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