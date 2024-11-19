Как «оздоровить» новогодний стол

С приближением Нового года диетолог Михаил Гинзбург призывает пересмотреть меню на праздники и выбрать более полезные варианты блюд.

Он отмечает, что вместо привычного белого хлеба, который может приводить к перееданию, лучше отдавать предпочтение ржаному, так как его пищевая ценность выше – он способствует насыщению, что, в свою очередь, уменьшает вероятность потребления излишних калорий из других блюд.

Эксперт также советует включать в рацион нежирные сорта рыбы и мяса. Они помогут надолго оставить чувство насыщения и снизят аппетит к более калорийной пище. А фрукты и овощи остаются неотъемлемыми компонентами здорового праздничного стола.

Что касается салатов, Гинзбург акцентирует внимание на умеренности употребления. Согласно его мнению, множество привычных новогодних салатов являются высококалорийными и жирными.

«Все новогодние салаты, безусловно, жирные и вредные. Но если употреблять их в небольших количествах, вы съедите меньше, чем при большом объеме порции», – заключил Михаил Гинзбург в беседе с NEWS.ru.

Ранее сообщалось, сколько стоит главный новогодний салат в этом году. Цены на оливье существенно различаются по регионам. Так, в Москве приготовление салата оценивается в 601 рубль, в Благовещенске – в 593 рубля, в Тюмени – в 513 рублей. В более доступных по ценам регионах, таких как Киров и Ульяновск, стоимость составит 454 и 423 рубля соответственно.