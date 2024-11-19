Кандидат медицинских наук: быстрые углеводы организму не нужны

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин заявил, что сахар и другие быстро усваивающиеся углеводы человеку не нужны.

«С нами ничего не произойдёт, если мы их не будем потреблять. Если не есть сахар, уже через три недели мы получим абсолютно свежий мозг, хорошее настроение», — сказал он в беседе с aif.ru.

По его словам, современный сахар как продукт вызывает привыкание, поэтому для организма он вреден.

Кроме того, из-за употребления сахара происходит большой выброс инсулина, и если человек при этом мало двигается, организм начинает накапливать жир.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи.