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Специалист Кондрахин: быстрые углеводы организму не нужны

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин заявил, что сахар и другие быстро усваивающиеся углеводы человеку не нужны.

Кандидат медицинских наук: быстрые углеводы организму не нужны
© РИА Новости
«С нами ничего не произойдёт, если мы их не будем потреблять. Если не есть сахар, уже через три недели мы получим абсолютно свежий мозг, хорошее настроение», — сказал он в беседе с aif.ru.

По его словам, современный сахар как продукт вызывает привыкание, поэтому для организма он вреден.

Кроме того, из-за употребления сахара происходит большой выброс инсулина, и если человек при этом мало двигается, организм начинает накапливать жир.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи.

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