Важные правила: как не навредить себе витамином С

Витамин С поддерживает работу иммунитета и улучшает состояние костей, что особенно важно в зимний период. В каких продуктах содержится элемент, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова в программе "Доктор 24".

Продукты-рекордсмены

Витамин C участвует в процессах обновления клеток и поддерживает работу иммунной системы. Также он важен для функционирования лейкоцитов и лимфоцитов, которые стимулируют синтез антител. Это помогает эффективно справиться с вирусными инфекциями, рассказала Нурия Дианова.

Больше всего витамина С находится в сушеном шиповнике – почти в 10 раз больше суточной нормы вещества. Ягоду рекомендуют не заваривать, а настаивать ночью: для этого понадобится примерно 30–50 граммов на литр воды.

Также большое количество элемента находится в болгарском перце. Например, дольку продукта можно добавить в квашеную капусту, чтобы получить настоящий коктейль из полезных веществ. Такое блюдо снизит и риск развития анемии, так как витамин С помогает усваиваться железу. Последнее отвечает за транспортировку кислорода в организме и профилактирует деменцию, отметила врач.

Полезны и облепиха со смородиной: они богаты необходимыми элементами и веществами даже в замороженном виде.

Витамин C участвует в синтезе коллагена, что важно в зимний период, когда риск падений и переломов возрастает. Поэтому добавляйте небольшое количество ягод (30–50 граммов) в рацион на протяжении недели. Например, их можно перемешать со смузи из творога и банана.

Также стоит обратить внимание на киви. Один плод весом 100 граммов обеспечит организм витамином С на два дня, рекомендовала диетолог.

Синтетические добавки

Синтетические витамины тоже полезны, но высокие дозировки могут усугубить работу почек и привести к образованию камней. Кроме того, существует риск развития аллергии, например крапивницы.

"Избыточное употребление любых препаратов и БАДов, включая витамин C, чревато появлением лекарственного гепатита", – подчеркнула Дианова.

В таком случае кожа может пожелтеть из-за чрезмерной нагрузки на печень. Поэтому лучше всего получать необходимые вещества из пищи, комбинируя различные продукты, заключила эксперт.