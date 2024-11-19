Исследование, опубликованное в августе 2024 года в журнале Nature Aging, показало, что мы начинаем стареть быстрее в 44 года. Вот какие действия помогут в этом случае сохранить здоровье.

Выполнение физических упражнений на свежем воздухе. Ежедневно рано утром гастроэнтеролог и доктор медицины Уилл Булсевич 30 минут проводит на улице, а ещё 30 минут занимается спортом. По его словам, это помогает ему лучше спать. Также прогулки на улице снижают уровень стресса, улучшают настроение, положительно влияют на пищеварение.

Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки. Это овощи, фрукты, бобовые, семена. Исследование 2022 года показало, что люди, которые в рационе имеют достаточное количество растворимой и нерастворимой клетчатки, реже умирают от болезней сердца, рака и по другим распространённым причинам.

Ограничение потребления алкоголя. Если каждый день пить бокал вина, то это может повысить риск возникновения сердечных заболеваний, некоторых видов рака. Важно употреблять спиртное умеренно.

Поддержание социальных связей в реальном мире. Новые исследования показывают, что одиночество может повысить риск возникновения деменции на 31%. Это одна из причин, почему важно общаться с семьёй и друзьями именно лично.

Достаточное количество сна. Когда вы высыпаетесь, вы поддерживаете в норме иммунитет, работу сердца, состояние кожи, уровень энергии.

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