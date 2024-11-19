Врач назвал самый полезный вид овсянки

Профессор Тим Спектор предупреждает о важности выбора овсянки — правильный выбор продукта помогает снизить уровень холестерина, сахара в крови и артериального давления.

© Чемпионат.com

Не все виды овсянки одинаково полезны. Так, некоторые ультраобработанные виды могут нанести больше вреда чем пользы.

Итак, у вас есть пакетики с высокоочищенной измельчённой «быстрой» овсянкой, которую вы можете приготовить всего за несколько минут. И у вас есть отруби с огромным количеством клетчатки, что означает, что они оказывают другое воздействие на ваш организм.

Профессор рекомендует выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овсяные отруби (примерно 16 г клетчатки на 100 г) или цельные овсяные хлопья (10 г клетчатки на 100 г). Между тем каши быстрого приготовления содержит меньше клетчатки — около 3 г на 100 г: она усваивается быстрее, что может привести к более сильному повышению уровня сахара в крови.