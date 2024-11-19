Эксперт рассказала, можно ли есть просроченные яйца

Элиза Малоберти, менеджер по специальным проектам и безопасности пищевых продуктов в American Egg Board, говорит, что яйца могут лежать в холодильнике больше месяца и всё ещё быть съедобными. Но для этого нужно их правильно хранить.

На самом деле яйца можно употреблять в пищу ещё в течение двух-трёх недель после истечения срока годности. Однако для этого температура в холодильнике должна быть 4,4 градуса по Цельсию или ниже.

Важную роль играет и место хранения яиц. Лучше всего их размещать на внутренней полке, а не в дверце. Так они не будут подвергаться колебаниям температуры.

Кроме того, вы можете не усложнять себе жизнь и хранить яйца в холодильнике прямо в коробке, в которой они продавались. Картонная упаковка не даст яйцам впитывать запахи и вкусы других продуктов, а также предотвратит потерю влаги.

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