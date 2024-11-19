Доктора объяснили, сколько раз нужно отжиматься

Чтобы определить, насколько вы здоровы, может не потребоваться обширных анализов крови или многократного сканирования тела — эксперты клиники Майо утверждают, что отжимания являются хорошим показателем мышечной силы и выносливости. Упражнение задействует большинство основных групп мышц по всему телу, включая ноги, пресс, плечи, спину и руки.

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Клиника Майо дала целевое число отжиманий в зависимости от возраста и пола для определения уровня здоровья человека. Так, мужчинам следует поставить себе цель сделать 28 отжиманий за раз, а женщинам следует стремиться к 20, чтобы «показать хороший уровень физической подготовки».

С возрастом целевое значение снижается. В 35 лет для женщин этот показатель составляет 19 отжиманий, в то время как мужчины должны выполнить 21. Спустя ещё 10 лет женщины должны быть способны сделать 14 отжиманий, а мужчины — 16. Для 55-летних количество отжиманий уменьшается до 10 для женщин и 12 для мужчин.

По данным клиники Майо, людям старше 65 лет — как мужчинам, так и женщинам — нужно выполнять как минимум 10 отжиманий за раз.