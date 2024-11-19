Терапевт предупредила, чем грозит бессонница в зрелом возрасте

Согласно врачебной практике, бессонница может быть следствием стресса, хронической усталости, чрезмерным употреблением тонизирующих напитков, а также проблемами с щитовидной железы и болевым синдромом.

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По словам терапевта Надежды Чернышовой, есть риски, связанные с нарушениями сна. Так, бессонница может быть первым симптомом деменции.

В разговоре с изданием aif.ru врач рассказала, что нередко нарушения сна вызывают психологические расстройства, увеличивающие риск развития болезни. примеру, биполярное аффективное расстройство, шизофрения и тревожные состояния.

Болезни нервной системы также могут вызвать нарушения сна. Речь о болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Эти патологии связаны с развитием деменции. Так, в 60% деменция прогрессирует на фоне развития болезни Альцгеймера

Поэтому врач рекомендовала при наличии проблем со сном выяснить причину их возникновения, чтобы не упустить начало другой, более серьезной патологии.

Напомним, деменция – следствие поражения головного мозга, при котором человек теряет связь с реальностью, память, способность говорить, мыслить, узнавать близких и выполнять какие-либо целенаправленные действия.

Врачи отмечают, она прогрессирует незаметно, но есть симптомы, которые указывают на наличие проблем задолго до первых проявлений болезни. Это депрессия, подавленное состояние, тревожность, подозрительность.

Другой, часто распространенный симптом ранней деменции, снижение кратковременной памяти.