Перечислены физические упражнения, которые разрушают суставы

Высокоударные упражнения могут помочь тем, кто хочет развить выносливость и силу. Однако этот вид активности может серьёзно нагрузить суставы.

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Ронни Гарсия, тренер из Blink Fitness, назвал высокоинтенсивные упражнения, которые могут повредить суставы.

Бег. Из-за бега по тротуару разрушаются хрящи в пояснице, бёдрах и коленях. Со временем это может привести также к артриту. Прекрасная альтернатива бегу — эллиптический тренажёр.

Джампинг Джек. Повторяющиеся прыжки и приземления могут быть опасны для бёдер, коленей, лодыжек. Лучше вместо этого выполнять упражнение «Степ-джек», которое подразумевает шаг в сторону вместо прыжка.

Прыжки на тумбу. Особенно вредят они коленям и лодыжкам. Хорошая альтернатива — это «Подъём на скамью». Он задействует те же группы мышц, улучшает равновесие и силу, но меньше нагружает суставы.

Бёрпи. Для уменьшения нагрузки на суставы замените прыжок простым шагом назад в положении планки.

Баскетбол и другие виды спорта с высокой ударной нагрузкой. К ним относятся ещё теннис, футбол. Вместо них выбирайте низкоинтенсивные виды деятельности, такие как плавание, езда на велосипеде.

Спринт. Вместо этого попробуйте гребной тренажёр. Он укрепит мышцы, повысит выносливость, не нагружая суставы.

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