Диетолог дал советы, как «оздоровить» новогодний стол

Белый хлеб на новогоднем столе лучше заменить ржаным, посоветовал диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. В разговоре с NEWS.ru специалист порекомендовал «оздоровить» праздничное меню нежирными сортами рыбы и мяса. По его словам, они достаточно сытные и снизят потребность в другой еде.

Ржаной хлеб, может быть, это и не нарядно, но в то же время полезно. Он защищает от переедания, сам по себе сытный и низкокалорийный, и когда мы едим с хлебом, мы, соответственно, меньше едим остальной еды. Если нежирная рыба на столе, нежирное мясо, какие-то мясные нарезки — очень хорошо, потому что они тоже сытные и снижают потребность в другой еде, — поделился Гинзбург.

В свои рекомендации врач также включил фрукты и овощи. Помимо этого, специалист напомнил, что от переедания жирными майонезными салатами спасет уменьшение их порций.

Конечно, все новогодние салаты являются жирными и вредными, безусловно. Если понемногу есть даже вредные салаты, все равно ты их съешь меньше, чем съел бы, если положил сразу много, — заключил врач.

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