Назван главный враг здоровья офисных сотрудников

Главным врагом здоровья офисных сотрудников является многочасовая сидячая работа, предупредила врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что из-за нее в организме застаивается кровь, возникают головные боли, повышается раздражительность.

Главный враг здоровья — многочасовая сидячая работа в офисе. Из-за нее кровь в организме застаивается, кровоснабжение нарушается, что провоцирует головные боли, гипертонию, повышенную утомляемость, раздражительность, нарушение сна. В совокупности это приводит к развитию синдрома повышенной усталости, — пояснила врач.

Физиотерапевт уточнила, что офисным работникам стоит делать перерыв в течение дня каждые полтора-два часа. Избежать последствий сидячей работы поможет употребление достаточного количества воды, зарядка и гимнастика для глаз, посоветовала врач. Также следует разгружать позвоночник. Для этого специалист порекомендовала делать наклоны головой.

Расслабить грудную зону можно неоднократным подъемом и опусканием рук с глубоким дыханием. И, наконец, поясничный отдел — для него нужно сделать несколько наклонов и разгибаний. Пока вы делаете гимнастику, важно проветрить помещение — это зарядит вас бодростью. Избегайте перекусов фастфудом или полуфабрикатами в течение дня, употребляйте овощи и фрукты, продукты, богатые клетчаткой, отдавайте предпочтение медленным, а не быстрым углеводам, — заключила Малиновская.

Фитнес-тренер Сергей Литовченко ранее рассказал, что офисным сотрудникам рекомендуется делать приседания с широкой постановкой ног и наклоны. По его словам, если долго сидеть на рабочем месте, могут появиться проблемы с позвоночником и застой крови.