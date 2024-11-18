Голодание на воде: сколько дней можно соблюдать такую диету

В России существует утверждённая Минздравом методика лечебного голодания. Однако назначать себе такую диету самостоятельно опасно, рассказала «Клопс» врач-терапевт, диетолог Наталья Калина.

Перед тем, как отказаться от еды, человек должен оценить своё состояние. Голодовка хоть и помогает похудеть, но подходит не всем и имеет противопоказания. Такая диета может обострить хронические заболевания и ухудшить самочувствие.

«Рацион, состоящий из воды, недопустим, например, в период, когда вам нужно принимать препараты после еды. В некоторых случаях отказ от медикаментов просто невозможен», — пояснила врач.

Если у человека нет серьёзных диагнозов и нормальная масса тела, допустимо голодать один-три дня, подчеркнула доктор. Тогда это будет относительно безопасно. В остальных случаях продолжительность такой диеты необходимо обсудить с врачом.

«После анализов и оценки состояния здоровья специалист может дать важные рекомендации или вовсе запретить подобные разгрузочные дни», — прокомментировала Калина.

В каких случаях применяют метод голодания

Для снижения веса;

Для избавления от некоторых заболеваний или наступления ремиссии;

Для улучшения общего состояния.