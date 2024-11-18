Эндокринолог объяснила, в чем опасность диет на соках

Диеты на соках — это не панацея для быстрого похудения и очищения организма, считает врач-эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. Главные опасности таких систем питания она объяснила россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

По словам Казачковой, соковые диеты могут быть вредны для здоровья, так как лишают организм многих важных питательных веществ. Прежде всего в соках практически нет белка, который необходим для поддержания мышечной массы и нормального функционирования иммунной системы, предупредила врач.

Кроме того, резкое ограничение калорий, которое неизбежно при диете на соках, приводит к замедлению метаболизма, продолжила эндокринолог. Из-за этого, по ее словам, организм переходит в режим экономии энергии, что затрудняет дальнейшее снижение веса.

«Высокое содержание сахара в соках может вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови. Это особенно опасно для людей с предрасположенностью к диабету. Также подобные диеты часто приводят к обезвоживанию организма. Многие думают, что пить соки — это то же самое, что пить воду. Но это заблуждение», — Екатерина Казачкова, врач-эндокринолог.

Казачкова добавила, что в соках нет клетчатки, которая необходима для нормальной работы кишечника и поддержания здоровой микрофлоры. Но самое опасное, по ее словам, — это то, что соковые диеты могут спровоцировать расстройства пищевого поведения.

«Резкое ограничение в еде часто приводит к срывам и перееданию после окончания диеты», — указала врач.

Ранее эндокринолог Ольга Махрова развеяла миф о диете для диабетиков. По ее словам, питание человека с сахарным диабетом почти не отличается от сбалансированного рациона здорового человека.