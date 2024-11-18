Терапевт Надежда Чернышова рассказала, как не заболеть в период резкого потепления. По её словам, одежда должна быть многослойной.

«Лучше, если у вас будет возможность снять или надеть какой-то слой одежды в течение дня. Например, джемпер или кофточку можно поддевать или снимать. Шапку тоже желательно иметь с собой: если погода достаточно тёплая и не ветреная, то шапку можно убрать в сумку», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, обувь должна быть непромокаемой, но дышащей.

Как отметила Чернышова, также необходима профилактика витаминами по рекомендации лечащего врача.

Кроме того, можно добавить в рацион квашеную капусту.

«Это очень полезный продукт, фактически суперфуд. Там ещё витамин К, который не везде есть. В общем, это прекрасный источник витаминов. Другие квашеные овощи, плюс свежие овощи и фрукты также содержат достаточное количество витаминов», — добавила эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи.