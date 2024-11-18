Терапевт посоветовала, как защититься от простуды в период потеплений

В период потеплений осенью важно использовать многослойность в одежде и защищать голову от ветра, рассказала LIFE.ru терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, осенью будут теплые деньки, и нужно быть готовым к меняющейся температуре.

Лучше, если у вас будет возможность снять или надеть какой-то слой одежды в течение дня. Например, джемпер или кофточку можно поддевать или снимать. Шапку тоже желательно иметь с собой: если погода достаточно теплая и не ветреная, то шапку можно убрать в сумку. Если же ветер есть, то даже при не очень холодной погоде желательно шапку надевать, — объяснила врач.

Терапевт посоветовала выбирать непромокаемую, но дышащую обувь. Также можно пить витамины, например, витамин D следует пить независимо от времени года, однако перед этим важно проконсультироваться с врачом. Кроме того, рекомендуется добавить в рацион квашенных овощей, особенно капусту, которая богата витамином C.

Сейчас самое время квасить капусту без уксуса, просто с солью и морковкой. Там огромное количество витамина С, больше, чем в лимоне. Это очень полезный продукт, фактически суперфуд. Там еще витамин К, который не везде есть. В общем, это прекрасный источник витаминов, — добавила Чернышова.

Ранее гастроэнтеролог, терапевт, медицинский блогер Никита Харлов рассказал, что имбирь полезен, поскольку не только содержит витамин C, но и обладает противогрибковым и антибактериальным свойством. По его словам, также этот продукт защищает организм от различных видов стрессоров.