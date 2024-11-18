Врач перечислила категории людей, которым следует избегать употребления этого салата, чтобы предотвратить обострение заболеваний.

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Салат оливье является одним из самых популярных традиционных блюд на новогоднем столе. Пожалуй, ни одна российская семья не представляет без него празднование торжества — но полезным классический вариант этого блюда назвать сложно. Выясняем, кому от салата всё же лучше отказаться.

Кому опасно есть оливье?

«Салат оливье — одна из самых коварных пищевых ловушек на Новый год».

Оливье содержит большое количество ингредиентов — картофель, морковь, куриные яйца, свежие или маринованные огурцы, репчатый лук, зелёный горошек и мясной компонент (это может быть колбаса, говядина, курица) — и для их переваривания нужны различные ферменты. Это создаёт значительную нагрузку на пищеварительную систему, особенно на поджелудочную железу. Кроме того, салат, традиционно заправленный майонезом, становится ещё более калорийным и тяжёлым для организма.

При употреблении оливье могут возникнуть неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): тошнота, тяжесть, отрыжка и изжога.

В сочетании с алкоголем любимый салат может превратиться в «бомбу замедленного действия». Через несколько часов из-за такого сочетания обострится воспаление слизистой желудка (гастрит) или поджелудочной железы (панкреатит).

Классический вариант салата противопоказан людям с рядом определённых заболеваний, таких как:

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

гастрит;

гастродуоденит;

язва желудка;

дислипидемия;

ожирение;

сахарный диабет 2-го типа.

Если вы не готовы отказаться от оливье, ограничьтесь небольшой порцией.

Альтернативные ингредиенты

Можно приготовить более полезную версию салата. Например, вместо майонеза, который содержит большое количество насыщенных жиров и трансжиров, можно использовать более лёгкие и полезные заправки, такие как натуральный йогурт или сметана. Это поможет снизить нагрузку на организм.

Между тем колбасу можно заменить на мясо курицы или отварную говядину. Такая альтернатива уменьшит количество насыщенного жира и повысит содержание белка в оливье.

Для облегчённой версии салата рекомендуется также уменьшить количество картофеля, а вместо солёных огурцов использовать малосольные.

Такие простые изменения сделают салат легче для переваривания и минимизируют риск появления дискомфорта со стороны ЖКТ.