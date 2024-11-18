Назван напиток, который избавит от неприятного запаха изо рта

Британский врач-стоматолог Тим Брэдсток-Смит перечислил несколько доступных продуктов, которые помогут избавиться от неприятного запаха изо рта. Его слова приводит издание HuffPost.

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Одним из лучших средств он назвал зеленый чай. По словам Смита, этот напиток разрушает соединения серы, из-за которых и возникает запах, а также оказывает антибактериальное действие.

Еще одним эффективным продуктом для свежести дыхания Брэдсток-Смит назвал яблоки.

«Яблоки часто называют природной зубной щеткой, так как они содержат большое количество клетчатки, которая помогает удалять зубной налет и частицы пищи с зубов. Кроме того, их естественная кислотность также стимулирует выработку слюны, которая вымывает бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта», — пояснил он.

Доктор добавил, что похожие свойства есть у моркови.

Кроме того, устранить неприятный запах изо рта помогает зелень. Например, в петрушке и базилике содержится вещество хлорофилл, которое эффективно нейтрализует неприятные запахи, а в мяте есть эфирные масла, обладающие антибактериальным эффектом. Для освежения дыхания достаточно пожевать несколько листьев мяты или добавить их в чай, рассказал врач.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова перечислила болезни, сопровождающиеся неприятным запахом изо рта. По ее словам, эта проблема может появиться при кариесе и пульпите, сухости слизистой рта, налете на языке.